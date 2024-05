Schianto frontale sulla Quinzanese, muore una 59enne di Verolanuova.

Perde la vita una donna di 59 anni

Ha avuto un tragico epilogo il sinistro che si è consumato ieri (giovedì 9 maggio 2024) poco dopo le 17 sulla Quinzanese all'altezza di Bordolano nel Cremonese. Nel terribile schianto frontale tra un'auto e un camion, infatti, ha perso la vita una donna di 59 anni di Verolanuova.

Schianto frontale sulla Quinzanese

Come riportato da PrimaCremona, lo scontro frontale ha coinvolto un'Opel e un camion. La donna che ha perso la vita era alla guida dell'auto e viaggiava in direzione Cremona. Il conducente dell'autobotte, un 50enne, che procedeva invece in direzione opposta verso Brescia, è rimasto illeso.

Dove si è verificato il sinistro

Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati del personale del 118, i tentativi di rianimazione sono stati vani e la donna è deceduta sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polstrada di Pizzighettone e una squadra dei vigili del fuoco di Cremona, che hanno lavorato per liberare la vittima rimasta incastrata tra le lamiere contorte della sua vettura.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla reale dinamica dell'incidente.