Muore a 59 anni vittima di un incidente sulla Quinzanese, oggi l'ultimo saluto ad Agnese.

Oggi l'ultimo saluto

Questa mattina (lunedì 13 maggio 2024) i funerali di Agnese Brunelli la 59enne rimasta vittima del terribile incidente che si è consumato giovedì 9 maggio 2024 poco dopo le 17 sulla Quinzanese all'altezza di Bordolano nel Cremonese. L'ultimo saluto nella basilica di San Lorenzo Martire a Verolanuova. Ad officiare la funzione il parroco don Lucio Sala. Grande la partecipazione, la chiesa è infatti risultata gremita. Due le comunità colpite dal dolore: Verolanuova dove risiedeva con la famiglia e Cignano dove era nata.

Muore a 59 anni vittima della strada: i ricordi

Dopo aver lavorato per anni con il marito, da qualche tempo si dedicava alla casa. É sempre stata una donna molto laboriosa, molto attaccata alla famiglia, ha aiutato tanto in Chiesa: serviva in canonica, aiutava i sacerdoti, molto attiva nella vita della comunità Cristiana con grande meticolosità e puntualità. Era poi molto fedele: come ha ricordato il parroco don Sala, Agnese si recava a messa tutte le domeniche con il marito. Ci teneva a trasmettere i suoi valori ai figli, soprattutto quelli della fede cristiana.

Alla fine della della celebrazione don Sala ha ringraziato anche a nome della famiglia i vari sacerdoti che hanno concelebrato. Don Sala ha ribadito il profondo senso di gratitudine per il servizio che Agnese ha prestato per la comunità cristiana.

Le immagini