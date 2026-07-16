Schianto auto-moto sulla Sp16 a Rovato,  grave un motociclista

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 16 luglio, lungo la Sp16 a Rovato, tra la località San Giorgio e via Campanella. A restare ferito è un motociclista, dopo un violento schianto contro un suv. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Schianto sulla Sp16 grave un motociclista

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 18. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un settantenne alla guida dell’auto, una DR, avrebbe perso il controllo dell’auto, innescando l’incidente. Un furgone è finito fuori strada per evitare l’impatto contro l’auto, mentre la moto che sopraggiungeva, purtroppo, non ha potuto fare nulla. Lo scontro è stato molto violento e il motociclista è finito a terra.

Sul posto si sono subito precipitati i soccorsi, in codice rosso, ma non solo: una donna residente nei pressi del luogo dell’incidente, infermiera, è intervenuta nei primi minuti, fino all’intervento dell’equipaggio di due ambulanze, un’automedica e del personale dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo e atterrato in un terreno accanto alla Provinciale. Il motociclista è stato soccorso in gravi condizioni, ma non avrebbe mai perso conoscenza.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Iseo e la Locale di Rovato, che ha chiuso il traffico in entrambe le direzioni di marcia dall’altezza della rotonda con via Milano e fino alla rotonda alle porte di San Giorgio. È di pochi giorni fa un altro grave incidente sulla stessa strada: una donna era stata investita e uccisa mentre tornava a casa a piedi, percorrendo lo stesso rettilineo.