Santissima di Gussago: approvato il secondo lotto

Santissima di Gussago: è stato approvato il progetto del secondo lotto di lavori.

Proseguono i lavori del progetto di riqualificazione della Santissima che vedono coinvolti la chiesa e locali annessi. Dopo una prima fase i cui risultati sono stati presentati a fine gennaio ai mecenati e alla stampa, è stato successivamente approvato il progetto esecutivo del 2° lotto che prevede il coinvolgimento della parte impiantistica, di finiture e serramenti con un investimento pari ad un importo di € 590.000,00 complessivi.

Giovanni Coccoli, sindaco di Gussago, queste le parole pronunciate a fine gennaio

“La Santissima è un luogo speciale per me e per tutti gli abitanti di Gussago, grazie alla generosità di molti sarà possibile tra qualche mese riavere la bellezza di questo luogo accessibile a tutti. Un ringraziamento va a coloro che hanno creduto e continuano a sostenere questo progetto. C’è ancora del lavoro da fare ma puntiamo a godere di questo splendido angolo di storia, cultura e turismo al più presto.”