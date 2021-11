Santa Maria Assunta si rifà il look: presentato il progetto di ristrutturazione della parrocchiale

palazzolo sull'oglio

Fine settimana intenso per i fedeli, che dopo l'assemblea di ieri sera questa mattina hanno anche ricevuto la visita del vescovo Pierantonio Tremolada

Nuove facciate e coperture per riportare la parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Palazzolo sull'oglio, ai fasti di un tempo: il progetto del restauro è stato presentato ieri sera al cinema teatro Aurora, presso l'oratorio San Sebastiano, durante un'assemblea pubblica alla presenza del parroco don Paolo Salvadori, dei referenti del piano d'intervento e dei cittadini.

Presentato il progetto di ristrutturazione della parrocchiale

Il progetto, presentato nei giorni scorsi al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, è il primo passo di un lungo iter per la ristrutturazione generale della parrocchiale, divenuta ormai una priorità vista la situazione di generale degrado delle coperture (cupola esclusa) e dei prospetti. Il progetto, che a giorni sarà inviato alla Curia di Brescia ed alla

Soprintendenza per l’ottenimento delle autorizzazioni, è stato elaborato dall’architetto Stefano Barbò di Palazzolo sull’Oglio, con la collaborazione degli ingegneri Francesco Rota e Carlo Bonari, che durante l'assemblea hanno presentato le scelte progettuali fatti, i dettagli dell'intervento alla chiesa e il piano economico estimativo dell'intervento, sicuramente corposo ed oneroso ma ormai inderogabile. Circa 1.220.192,29 di euro (776.638,51 per le coperture e 250.311,57 per le facciate) per restituire alla struttura un nuovo aspetto e più sicurezza.

Un punto sul Bilancio

L’assemblea, fortemente voluta dai sacerdoti e dal parroco don Paolo Salvadori (nonchè dai Consigli parrocchiali) è stato anche un momento di condivisione e di trasparenza: un'occasione per offrire alla comunità una “fotografia” aggiornata della situazione economica della Parrocchia e delle tante sfide aperte ad oggi sul fronte della conservazione, manutenzione e fruizione del grande patrimonio storico-architettonico ed artistico. La situazione debitoria nel 2019 era di 464.900 euro, nel 2021 328.906 euro: una situazione ancora importante, ma migliorata, che peò non ha impedito alla parrocchia di realizzare diversi progetti (come al santuario della Madonna di Lourdes) e di programmarne altri alo stesso cinema teatro Aurora, sulla copertura della chiesa di San Sebastiano e all'oratorio San Fedele.

La visita del vescovo

Una serata intensa, così come questa domenica mattina, quando i fedeli e il parroco hanno accolto il vescoco Pierantonio Tremolada. Il monsignore ha celebrato la Messa nella parrochiale di Santa Maria Assunta, un momento toccante per tutto il corpo sacordotale e i fedeli richiamati dalla celebrazione.