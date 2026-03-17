Sale Marasino: 23enne perde il controllo del parapendio e precipita da oltre sei metri.

Perde il controllo del parapendio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato verso le 13.45 in codice rosso a Sale Marasino. In particolare, una ragazza tedesca classe 2003, durante il volo con un parapendio, ne ha perso il controllo precipitando al suolo da un’altezza di 6/7 metri.

Non ha mai perso conoscenza, arriva l’elisoccorso

A seguito della caduta ha riportato alcune lesioni: ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso che ha trasportato la giovane in codice rosso agli Spedali Civili: non ha mai perso conoscenza, a seguito della caduta ha lamentato un dolore al coccige. La donna era partita dalla località Forcella di Sale Marasino ed è precipitata in località Portole di Sale Marasino. Con lei altri connazionali i quali non sono rimasti feriti.