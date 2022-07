Incidente mortale a sale Marasino, la vittima è il 23enne Roberto Gicola

É Roberto Gicola il 23enne che ha perso la vita ieri (mercoledì 27 luglio 2022) nell'incidente a Sale Marasino.

Un tremendo impatto

Il giovane si trovava a bordo della sua moto, mancava poco prima di fare rientro a casa, quando è stato sbalzato dalla sella e successivamente investito: è spirato sul colpo. Ancora da capire quale sia stata l'esatta dinamica del sinistro, a dare risposte più dettagliate saranno i risultati dei rilievi effettuati dai carabinieri delle stazioni di Marone e Adro. Stando alle prime ricostruzioni sembra che il giovane a bordo della sua moto fosse impegnato a superare una colonna di veicoli quando un furgone ha rallentato ma Roberto pare non se ne sia accorto ( o forse si ma ormai era troppo tardi). Avrebbe così tentato di frenare bruscamente, azione che lo avrebbe fatto sbilanciare e finire così sull'opposta corsia di marcia sulla quale stava transitando un'auto che lo ha travolto. Il giovane è finito così sull'asfalto: ad intervenire prontamente sul posto l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia ma per Roberto ormai non c'era più nulla da fare.

Una giovane vita spezzata

Come tutti i ragazzi della sua età anche Roberto è stato ricordato come pieno di voglia di vivere, animato da numerose passioni: tra queste la musica rock e il calcio. A piangerlo la mamma Ivonne, il papà Agostino e il fratello Cristian.