Incidente mortale, a perdere la vita un ragazzo di 23 anni

Tragedia (l'ennesima) sulle strade bresciane.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo alle 17, in codice rosso in via Provinciale a Sale Marasino. Ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni: era a bordo della sua moto in direzione Iseo quando ha impattato contro un'auto. Quest'ultimo è risultato particolarmente violento e ha scaraventato il giovane sull'asfalto dopo un salto di alcuni metri. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso.