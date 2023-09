Saranno celebrati sabato 23 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rovato i funerali del 19enne Daniele Lamberti, morto in un tragico incidente nella frazione Sant'Anna.

Sabato a Rovato i funerali del 19enne Daniele Lamberti

La vita di Daniele Lamberti si è spezzata mercoledì pomeriggio poco dopo le 17, a soli 19 anni, in un incidente stradale avvenuto in via Bocchetto a Sant’Anna. Il giovane, diplomato al percorso triennale Iefp all’istituto superiore rovatese "Lorenzo Gigli" nell’indirizzo operatore meccanico, era in sella alla sua moto da cross quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. Un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa, così prematura, è piombata come un macigno sulla comunità rovatese, che si è stretta in un muto e affettuoso abbraccio alla mamma Angela e al papà Valerio. La camera ardente è stata allestita nella cappella all’interno della Domus funeraria Remondina dove venerdì 22 settembre alle 18.45 si terrà la veglia di preghiera. I funerali, invece, saranno celebrati sabato alle 15.30.

"Un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto"

Il sindaco di Rovato Tiziano Belotti si è fatto portavoce del cordoglio e dello sgomento di un'intera comunità:

"Un'altra vita portata via nel pieno della giovinezza. Un'altra tragedia che segna profondamente la nostra cittadina, un dolore immenso per i genitori ai quali ci uniamo e ci stringiamo tutti con enorme affetto. Senza riuscire a comprendere, però, la loro disperazione, che solo un genitore può provare per la perdita di un giovane figlio"

Queste le parole che il primo cittadino ha rivolto ai genitori di Daniele, che peraltro conosceva personalmente, dai tempi della scuola: due persone splendide, che avevano cresciuto amorevolmente quel figlio tanto desiderato e che adesso si trovano a fare i conti con un vuoto incolmabile, inconsolabile. Al lutto dei famigliari partecipa anche il dirigente Davide Uboldi e tutte le componenti scolastiche dell'Istituto superiore Lorenzo Gigli, dove il 19enne aveva frequentato il percorso triennale.

Un dolore senza fine

Per salvare Daniele Lamberti è stato fatto tutto il possibile. Gli automobilisti che hanno assistito all’incidente si sono fermati e, oltre ad allertare tempestivamente il 112, hanno anche prestato al ragazzo i primi soccorsi, iniziando a praticargli il massaggio cardiaco. Sul posto sono sopraggiunti l’elisoccorso, decollato da Brescia e atterrato in un campo nelle vicinanze, l’ambulanza dell’associazione Rovato soccorso e l’auto-medica, ma i ripetuti tentativi di rianimare il giovane sono stati vani. Daniele non ce l’ha fatta: è morto lì, nella frazione Sant’Anna, a una manciata di chilometri da casa (viveva con la famiglia nel quartiere di CapoRovato). Troppo violento l’impatto, troppo grave il trauma riportato. A effettuare i rilievi gli agenti della Polizia locale rovatese, che hanno chiuso temporaneamente quel tratto di strada. Restano tante domande senza risposta di fronte a una morte così prematura, insensata e ingiusta e un dolore senza fine.