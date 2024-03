Rubano un cellulare e poi chiedono al proprietario 100 euro per la restituzione: in manette.

In manette, rubano il cellulare e chiedono il "riscatto"

Un ragazzo di origine kosovare di 23 anni sabato sera si trovava in una discoteca nella bergamasca quando si è accorto che il suo cellulare era stato rubato. Ieri sera (lunedì 4 marzo 2024) riceve una telefonata nella quale gli vengono chiesti 100 euro per la restituzione dell'apparecchio. Si danno appuntamento per la consegna del denaro: all'incontro ad attendere i due giovani malintenzionati rispettivamente di 21 e 19 anni entrambi bergamaschi, i carabinieri della stazione di Erbusco e di Rovato e quelli della radiomobile di Chiari.

Ad attenderli i carabinieri

I militari hanno bloccato i due che avevano appena ricevuto il denaro e consegnato il cellulare. Per loro sono scattate le manette in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi (martedì 5 marzo 2024). Entrambi gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e tentata estorsione.