Rubano gasolio da un autorticolato: denunciati tre cittadini kosovari

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Pochi minuti prima di mezzanotte i Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, perlustrando le vie cittadine hanno notato due uomini aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un autoarticolato marca DAF, in sosta lungo la pubblica via.

Tentata fuga

Alla vista della pattuglia, i due soggetti sono saliti velocemente a bordo di un’Audi A4 Avant di colore scuro, condotta da un terzo uomo e, dopo aver richiuso celermente il bagagliaio, sono ripartiti a velocità elevata. I militari si sono prontamente posti sulle tracce del veicolo, segnalando alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Verolanuova la necessità di supporto. Durante il breve tragitto, giunti nei pressi di un’area di servizio del comune, i militari hanno notato che dal finestrino lato passeggero dell’Audi veniva lanciato a margine della carreggiata un tubo flessibile di colore verde. La corsa del veicolo in fuga è stata quindi interrotta in sicurezza grazie all’ausilio di un’altra pattuglia: a bordo si trovavano un 41enne, un 27enne e un 26enne, tutti di nazionalità kosovara.

Undici taniche nel bagagliaio

Avvicinatisi all’autovettura, i militari hanno percepito un intenso odore di gasolio provenire dall’abitacolo. Nel corso dell’identificazione è emerso che due dei tre stranieri erano già noti alle forze dell’ordine, essendo gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Tenuto conto dell’atteggiamento sospetto, dell’intenso odore di carburante, della presenza nel vano posteriore dell’auto di numerose taniche di plastica visibili dal lunotto, nonché della recrudescenza dei furti di carburante in danno di mezzi pesanti in sosta nella zona, si è proceduto a una perquisizione personale e veicolare. La perquisizione personale ha dato esito positivo per il 27enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito all’interno di un marsupio. Il controllo eseguito sul veicolo ha inoltre consentito di rinvenire un cacciavite nel vano portaoggetti, mentre sul tappetino anteriore destro sono stati trovati un martello, una tenaglia e un coltello. Nel bagagliaio sono state rinvenute undici taniche di plastica vuote, mentre nel vano alloggiamento della ruota di scorta sono stati trovati sei chiavi inglesi di varie dimensioni, un avvitatore elettrico, una fresa da taglio a punta, un taglierino, un piede di porco, un bastone in ferro della lunghezza di 48 centimetri e un paio di guanti da lavoro. Successivamente, i Carabinieri hanno ripercorso il tragitto a ritroso, rinvenendo a margine della strada, all’altezza del distributore, il tubo flessibile in gomma verde della lunghezza di circa due metri precedentemente lanciato dall’abitacolo.

Trovato l’autoarticolato danneggiato

Il personale operante si è quindi recato nuovamente sul luogo dell’individuazione iniziale per effettuare un accurato sopralluogo sull’autoarticolato DAF, di proprietà di una ditta locale. All’esito del controllo è stata constatata la manomissione e il danneggiamento del dispositivo antifurto del serbatoio del carburante, nello specifico della ghiera di protezione, che risultava forzata e spezzata, con evidenti tracce di effrazione. Il titolare dell’azienda ha sporto in mattinata denuncia per il tentato furto e il conseguente danneggiamento. Gli arnesi e le taniche di plastica rinvenuti all’interno dell’Audi sono stati posti sotto sequestro. I tre cittadini stranieri sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per i reati di tentato furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nei loro confronti saranno inoltre avanzate le proposte per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, come previsto dalla legge. Prosegue l’attività preventiva dei reparti della Compagnia di Verolanuova finalizzata alla prevenzione dei reati e al contrasto del fenomeno dei delitti contro il patrimonio in genere.