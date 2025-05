Rubano due fucili da caccia da un'abitazione: due arrestati in flagranza di reato.

Ladri in abitazione, rubano due fucili

Ad essere presa di mira un'abitazione a Bagnolo Mella. Nella serata di mercoledì 30 aprile 2025 i carabinieri della locale stazione hanno messo le manette a due persone già note per precedenti di polizia. Lui, cittadino senegalese di 54 anni domiciliato a Bagnolo Mella, lei cittadina marocchina di 36 anni senza fissa dimora.

La scoperta è stata fatta dai militari a seguito della denuncia di furto effettuata nel pomeriggio del 30 aprile dal proprietario dell'abitazione il quale si è accorto di essere stato derubato di due fucili da caccia, furto che verosimilmente è stato commesso verso le 22 della sera precedente. L'uomo, in particolare, si è reso conto dell'intrusione dei ladri nella notte grazie alle immagini fornite dalle telecamere le quali hanno mostrato i due soggetti che dopo aver forzato un accesso hanno fatto irruzione in casa rubando le armi per poi darsi alla fuga. Successivamente si sono diretti verso l'abitazione del 54enne dove hanno nascosto le armi. A venire in aiuto, ancora una volta, le telecamere della videosorveglianza interna che ha permesso di risalire all'indirizzo del senegalese.

La vittima del furto, una volta accortasi, dell'accaduto, ha allertato l'Arma di Bagnolo Mella i quali militari, dopo le perquisizioni, hanno rinvenuto nell'abitazione del senegalese, nascosti in una stanza, due dei tre fucili rubati la sera precedente: un semiautomatico “Browning” calibro 12 e un monocanna “Redolfi” calibro 9 Flobert. I due sono stati quindi accompagnati in caserma per l'identificazione. Nei loro confronti è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e denunciati in stato di libertà per il furto aggravato in abitazione delle medesime. Le armi sono state sottoposte a sequestro per accertamenti.

Le condanne

Il 54enne senegalese è stato accompagnato dai Carabinieri di pattuglia presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata trattenuta in camera di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto e del processo per direttissima fissato nella tarda mattinata di oggi (venerdì 2 maggio 2025).

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato per entrambi. La donna, al termine del processo, è stata condannata alla pena della reclusione di un anno e dieci mesi e rimessa in libertà per il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre il cittadino senegalese è stato assolto.