Rubano cosmetici per un valore di mille euro: tre denunciati.

Ieri sera (martedì 22 luglio 2025) i carabinieri della stazione di Bagolo Mella hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti rumeni, due uomini e una donna. Questi sono ritenuti responsabili del furto di prodotti cosmetici in un negozio di Manerbio.

I tre, in particolare, sono stati visti viaggiare a bordo di un'auto noleggiata, fermati per un normale controllo di polizia nel comune di Azzano Mella. I militari hanno notato subito come, all'interno dell'abitacolo, fossero presenti alcune uste con vari prodotti per l'igiene personale e la cura del corpo rispetto ai quali i diretti interessati non sono stati in grado di spiegarne la provenienza.

Sono quindi partite subito le indagini al termine delle quali i militari sono riusciti a capire che la merce rubata apparteneva ad un negozio di Manerbio, merce rubata nel pomeriggio. La certezze grazie ai filmati della videosorveglianza. I tre sono stati quindi deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Risultati senza fissa dimora sul territorio nazionale verra’ proposta nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Manerbio. La merce, risultata avere un valore di circa mille euro, è stata restituita al responsabile del punto vendita.

