Rubano bancomat a due anziani e prelevano 2mila euro, due ragazze nei guai.

A meno di un'ora dall'arresto di un 50enne

É successo ieri (giovedì 20 marzo 2025) a Rovato a distanza di meno di un'ora dall'arresto del 50enne napoletano che si era procurato un falso documento per aprire un conto corrente e mettere in atto delle truffe.

Anche in questo caso ad intervenire è stata la Polizia Locale ed anche in questo caso la scoperta è avvenuta da parte di un agente libero dal servizio il quale ha notato un veicolo straniero dal quale scendevano due ragazze. Le due, coprendosi il volto per non farsi riconoscere, si sono recate al bancomat di Corso Bonomelli, vicino al torrione e hanno subito iniziato a prelevare contanti. In breve le due sono riuscita ad entrare in possesso di contanti per 2mila euro.

Rubano bancomat a due anziani

L'agente della Locale il quale in un primo momento è riuscito a sottrarre le due carte bancomat, ha bloccato entrambe le ragazze. Una di loro è però riuscita a fuggire. Le carte bancomat erano state rubate poco prima a due anziani originari di Corte Franca che avevano subito uno scippo presso le Porte Franche.

Dei 2mila euro prelevati ne è stata recuperata una parte che è stata poi restituita ai proprietari. La ragazza D.S. bulgara di 25 anni in Italia senza fissa dimora e con precedenti per furto, è stata arrestata. Questa mattina (venerdì 21 marzo 2025) è stato convalidato l'arresto e disposto l'allontanamento dalla Provincia di Brescia in attesa di giudizio.

