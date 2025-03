Si procura un documento falso per aprire un conto corrente e mettere in atto truffe, arrestato un 50enne.

50enne si procura un documento falso

Ieri (giovedì 20 marzo 2025) la polizia locale di Rovato verso le 11 è stato arrestato un uomo di 50 anni napoletano in trasferta a Brescia. L'uomo, dopo essersi procurato un falso documento con l'identità di un'altra persona residente in Puglia ha cercato di aprire un conto corrente presso una banca del territorio, cosa che se fosse andata a buon fine avrebbe permesso all'uomo di mettere in atto truffe ai danni dei malcapitati.

Scatta l'arresto

Il funzionario della banca, insospettito dal comportamento dell'uomo, ha allertato la Polizia Locale che ha individuato l'uomo, fortunatamente è riuscita ad intervenire prima che venisse concluso il contratto. L'uomo arrestato per possesso di documenti d'identità falsi e sostituzione di persona è stato giudicato in direttissima questa mattina (venerdì 21 marzo 2025). Arresto Convalidato l'uomo è ora in attesa di giudizio.