Ruba uno scooter da un’abitazione, lo tinge di marrone e applica una nuova targa: 31enne denunciato a piede libero.

Da un’abitazione ruba uno scooter

É stato denunciato in stato di libertà un 31enne residente in provincia di Bergamo: i carabinieri della stazione di Castenedolo sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte del 112 Nue da un distributore di benzina a Rezzato dove, poco prima, era stata asportata la targa di un motorino parcheggiato. Sono quindi partite le ricerche che hanno portato a rintracciare il 31enne nel parcheggio di un supermercato, l’uomo è stato colto nel mentre stava applicando la targa appena rubata su uno scooter.

Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di comprendere come quello scooter fosse stato rubato (insieme al casco) la notte precedente da un’abitazione di Roè Volciano. Nel frattempo il 31enne lo ha tinto di marrone per renderlo meno riconoscibile.

Scatta la denuncia

Scattata la perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche oggetti per lo scasso e droga Lsd. Lo scooter e gli oggetti atti allo scasso sono stati posti sotto penale, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il 31enne è stato denunciato a piede libero per furto in abitazione, riciclaggio e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.