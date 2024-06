Ruba una minimoto dal garage di un'abitazione: arrestato poco dopo.

Scattano le manette: ladro ruba una minimoto

Succede a Rezzato. Nel pomeriggio di sabato 8 giugno 2024 verso le 16.30 un uomo, approfittando dell'assenza del proprietario, si è introdotto nel garage di un'abitazione nel quartiere San Carlo. Ben presto il proprietario, che nel frattempo era salito in casa, si è accorto del furto e si è messo personalmente alla ricerca del ladro e della sua minimoto. Contestualmente ha anche allertato gli agenti della Polizia Locale.

Individuato poco dopo

Ad intervenire prontamente sul posto due equipaggi della Polizia Locale impegnati in un servizio di controllo del territorio, grazie alla tempestiva segnalazione del cittadino che ha subito il furto, hanno individuato l’uomo in via Giuseppe Garibaldi mentre stava spingendo la due ruote. Per lui sono scattate le manette.