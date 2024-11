Ruba un gioiello in oro dalla casa della propria madre: scatta la denuncia.

Ladro...di sua madre alla quale ruba un gioiello in oro

Nei giorni scorsi a Rezzato il soggetto in questione, per cause ancora da verificare, ha rubato un gioiello in oro dalla casa della propria madre. La donna, una volta accortasi che dal comodino della propria camera da letto era stato trafugato l'oggetto, si è rivolta al comando della Polizia Locale. Così, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale, grazie ad importanti informazioni acquisite, sono riusciti a risalire al responsabile: si tratta del figlio della donna.

Si tratta di certo di un caso limite, aggravato dal legame di parentela che rende il fatto ancor più grave. Il fatto è che sul territorio si sta riscontrando un aumento del numero di furti in abitazione, moltissimi quelli che sono stati segnalati al Comando Polizia Locale di Rezzato, ecco perché, in accordo con l'Amministrazione comunale, sono stati intensificati i pattugliamenti delle vie cittadine.

L'invito alla cittadinanza

L'invito che il Comando rivolge alla cittadinanza è quello di segnalare sia alla Polizia Locale che all'Arma dei Carabinieri ogni tentativo di furto, tentato o consumato, in modo da poter disporre di dati utili e comparabili con le segnalazioni provenienti dai territori vicini.

In evidenza un'immagine creata dall'intelligenza artificiale.