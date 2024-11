Passa con il rosso e si scontra con un'altra auto, tre persone ferite

Passa con il rosso e si scontra con un'altra auto, tre feriti: è successo questo pomeriggio, sabato 16 novembre 2024, a Palazzolo sull'Oglio.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 all'altezza dell'incrocio semaforico tra via Matteotti e via Palazzoli, vicino al centro della città. Stando alle prime ricostruzioni, l'automobile sarebbe entrata nell'incrocio senza rispettare il semaforo rosso, scontrandosi con un'altra macchina (una Ford) che viaggiava in direzione Pontoglio e facendola ribaltatare: quest'ultima ha finito la sua corsa vicino al marciapiede, travolgendo il palo del segnale luminoso. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza dei Gruppo Volontari di Capriolo, l'autoinfermierizzata di Palazzolo, i vigili del fuoco volontari di Palazzolo e gli agenti della Polizia Locale, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare che l'auto non abbia effettivamente rispettato lo stop. La viabilità all'incrocio, nel frattempo, è stata chiusa.