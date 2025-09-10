Ruba grondaie dal valore di circa 2mila euro: scatta la denuncia per 42enne. Ennesimo caso di furto di rame dopo il caso di Manerbio.

42enne ruba grondaie da 2mila euro

I carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di furto in abitazione, un cittadino albanese 42enne pregiudicato.

Identificato

L’uomo, a seguito degli accertamenti svolti dai militari dell’Arma di San Zeno Naviglio che ha portato alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, è stato riconosciuto quale autore di un furto di grondaie in rame dal valore di circa 2mila euro. Queste sono state rubate nel giardino di un’abitazione di Borgosatollo. A risultare decisivo ai fini del riconoscimento dell’uomo, l’uso di una vettura sulla quale aveva caricato le grondaie.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.