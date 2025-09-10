Cerca di staccare una grondaia in rame e colpisce con calci e pugni i carabinieri.

I fatti a Manerbio dove i carabinieri della locale stazione hanno segnalato in stato di libertà un pluripregiudicato italiano, classe 1985.

Nel corso di un servizio perlustrativo, intervenuti per segnalazione di furto in atto presso il locale cimitero, i militari hanno effettuato un controllo nei confronti del soggetto in questione il quale, in stato di alterazione da assunzione alcolici e sostanze stupefacenti, stava trafugando una grondaia in rame staccandola dalla facciata.

Refurtiva restituita

Prevenuto, alla vista dei militari, si era avventato minacciosamente contro gli stessi, opponendo resistenza al fine di eludere l’identificazione e tentando di colpirli con calci e pugni. Il soggetto è stato bloccato dai militari operanti. Refurtiva restituita ad aventi diritto.