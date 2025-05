Ruba due birre al bar della stazione e prende a pugni il personale: arrestato

Era da poco passata l'ora di pranzo di sabato 10 maggio, poco meno di dodici ore dopo la violenta aggressione avvenuta nel corso della notte, quando la Polizia Locale di Rovato ha eseguito l'ennesimo arresto sul territorio comunale. In questo caso il reato contestato a F.H., marocchino di 33 anni, regolare in Italia ma senza fissa dimora, è quello di rapina impropria.

Ruba due birre al bar della stazione e prende a pugni il personale

Il giovane è entrato al bar della stazione di via Lombardia, ha preso due bottiglie di birra dal frigorifero ed è uscito senza pagare, dirigendosi verso via Battisti. Raggiunto dal cassiere e dal proprietario del locale, entrambi di nazionalità cinese, intenzionati a fargli pagare il conto o in alternativa a riavere indietro le birre rubate, il 33enne ha prima rovesciato a terra una delle bottiglie e poi ha sferrato calci e pugni ai due malcapitati. Immediata la chiamata alla Polizia Locale, la cui pattuglia si trovava già nei pressi della stazione per il primo controllo pomeridiano della zona.

Arrestato un 33enne senza fissa dimora

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime l'uomo, un 33enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora in Italia, è stato individuato rapidamente e tratto in arresto. Dimostratosi particolarmente violento e pericoloso anche presso il comando rovatese, è stato condotto in carcere. Processato per direttissima lunedì mattina (12 maggio), il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’ obbligo di allontanamento dalla provincia di Brescia.