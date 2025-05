Minacce a Pubblico ufficiale: arrestato un 62enne di Pompiano

Durante i consueti controlli gli agenti della Polizia Locale di Rovato si sono imbattuti in brutta avventura.

Nei guai un pluripregiudicato

Tra venerdì e sabato, poco la mezzanotte, gli agenti della Polizia locale stavano svolgendo gli usuali controlli del territorio al fine di prevenire e reprimere eventuali reati e per garantire dunque la sicurezza dei cittadini, quando, arrivati in via Montegrappa, hanno notato due uomini: uno barcollante ed uno sdraiato in mezzo alla strada. Necessario il controllo per comprendere la situazione: entrambi gli uomini erano ubriachi, tanto che quello sdraiato a terra non è riuscito ad alzarsi. Proprio per questo è stata chiamata l'ambulanza e verificare così lo stato di salute dell'uomo, ma questo ha iniziato a dare in escandescenza minacciando di morte gli agenti. Non solo: ha rifiutato le cure mediche ed ha assunto un comportamento decisamente aggressivo, tanto che gli agenti hanno deciso di accompagnare l'uomo in centrale, ma questo li ha colpiti entrambi con una gomitata e un calcio al petto. Una condotta decisamente aggressiva che non si è attenuata una volta arrivato al comando continuando a minacciare di morte gli agenti ed estraendo un coltello acuminato per puntarlo verso un agente che infine lo ha disarmato. Una volta che l'uomo è stato reso inoffensivo è stato arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi. R.P., sessantaduenne pluripregiudicato, originario di Pompiano, è stato condotto in tribunale questa mattina, dove l'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'agente ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. Ancora una volta l' attività di prevenzione di reati messa in atto con il capillare e costante controllo del territorio ha permesso di evitare l' avverarsi di situazioni pericolose per la cittadinanza.