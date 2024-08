Ruba dagli scaffali del supermercato e nasconde i prodotti nella borsa: scatta la denuncia.

Scatta la denuncia per una 25enne

Nei giorni scorsi gli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato hanno denunciato una giovane donna di 25 anni la quale aveva sottratto dagli scaffali di un supermercato a Rezzato alcuni prodotti alimentari.

La donna, residente nel Bresciano, aveva attirato su di se l'attenzione della vigilanza del supermercato per alcuni movimenti della stessa che erano risultati sospetti ai loro occhi. Tanto che, nel momento in cui si è presentata alla cassa per pagare la spesa, hanno deciso di effettuare un controllo, hanno quindi contattato il Comando e richiesto l'intervento di una pattuglia.

Ruba dagli scaffali del supermercato

Come sospettato, è emerso che la donna all'interno della propria borsa aveva nascosto alcuni prodotti trafugati dagli scaffali nonostante avesse con sé anche del denaro.

Gli ulteriori accertamenti effettuati hanno fatto emergere come la donna, di fatto, avesse dei precedenti di Polizia, ben cinque. Tutti ai danni di supermercati. La donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto.