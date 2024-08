Utilizzando delle telecamete spiano nei garage e, nella notte, rubano le biciclette «comprate con sacrificio». È il modus operandi dei ladri che, martedì ad Ospitaletto, hanno fatto irruzione nella casa di Liviana Pedretti e Mauro Pozzi, a Ospitaletto, sottraendo loro due biciclette professionali.

Ladri di biciclette in azione a Ospitaletto: rubati due mezzi da 6mila euro l'uno

Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, tra le 2 e le 6, quando c’è stato il triste risveglio: le bici «dal valore affettivo inestimabile» erano scomparse. «Abbiamo provato profonda amarezza -ha detto Liviana - Le bici, oltre che un valore sentimentale ne hanno uno economico: si tratta di mezzi da 6mila euro l’uno, comprati con sacrificio. Non è stata toccata l’attrezzatura con gps, era chiaro cercassero le bici».

La rabbia della coppia castegnatese (adottata da qualche anno da Ospitaletto e famosa per le imprese in sella alla due ruote) è stata affiancata dalla denuncia ai carabinieri della stazione locale e dall’appello sui social per segnalare rivenditori sospetti online.

Non è escluso inoltre che le due biciclette rubate (ma i casi segnalati nel bresciano sono molti altri) siano destinate al mercato dell’est Europa.