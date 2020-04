Rsa in difficoltà: la mozione del sindaco di Ospitaletto al Consiglio provinciale. Giovanni Battista Sarnico, in qualità di consigliere provinciale, ha presentato un documento a sostegno delle strutture bresciane.

Rsa in difficoltà: la mozione del sindaco di Ospitaletto al Consiglio provinciale

Il sindaco di Ospitaletto Giovanni Battista Sarnico, in qualità di consigliere provinciale, ha presentato una mozione a sostegno delle Rsa provinciali.

“Raccogliendo il profondo disagio sul territorio del Comune che amministro, ma che analogamente è certamente esteso in numerosi altri Comuni, ho inviato questa mozione da poter discutere nel prossimo Consiglio provinciale, programmato per il 23 aprile, confidando di raccogliere il sostegno di tutti i capigruppo” sono state le parole del primo cittadino.

Anche a seguito della situazione espressa dal presidente della Rsa di Ospitaletto Gian Battista Garza, Sarnico ha aggiunto:”Non possiamo perdere questo secolare patrimonio di assistenza sanitaria per i nostri anziani, le Rsa e i centri diurni integrati del nostro territorio, anche a seguito della pandemia da covid-19 hanno espresso tutta la loro difficoltà, chiedo che la la ATS e Regione Lombardia se ne facciano carico con provvedimenti mirati e urgenti”.

TORNA ALL’HOMEPAGE