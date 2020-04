Rsa e Cdi: approvata la mozione del sindaco di Ospitaletto dal Consiglio provinciale. La decisione è avvenuta all’unanimità durante la seduta di questo pomeriggio, giovedì 23 aprile.

Per il sindaco di Ospitaletto, nonché consigliere provinciale, Giovanni Battista Sarnico grande soddisfazione per l’accoglimento e l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio provinciale della mozione a sostegno delle Rsa e dei Centri diurni integrati della Provincia di Brescia.

La dichiarazione

“Un servizio di interesse pubblico, fatto di istituzioni che da sempre conservano un forte attaccamento territoriale e svolgono un ruolo fondamentale per le proprie comunità – ha dichiarato il primo cittadino – Il Consiglio provinciale si impegna a farsi promotore e richiedere a Stato e Regione Lombardia che vengano, finalmente, effettuati tutti i tamponi necessari ad ospiti ed operatori”.

La richiesta, non da meno, è di sostenere economicamente le Rsa e i Cdi con interventi straordinari per il perdurare della situazione di emergenza che li ha coinvolti.

Infine, il Consiglio Provinciale si impegna a richiedere un aumento della quota sanitaria per ogni posto letto.

