Rsa e sanificazione: a Ospitaletto arriva il contingente russo. L’esercito è coadiuvato dai militari italiani, oltre che dalla Protezione civile.

Un’operazione che sta interessando tutto il territorio bresciano ormai da giorni.

L’esercito russo, infatti, è già intervenuto nelle strutture di Chiari, Castrezzato e Palazzolo la scorsa settimana e proprio in queste ore è attivo a Ospitaletto e ad Adro per procedere con la sanificazione delle case di riposo.

Rsa Serlini

Il sopralluogo di una squadra di decontaminazione dell’Esercito Italiano e dell’Esercito Russo per la sanificazione della casa di riposo è avvenuto ieri sera e ha preso ufficialmente il via questa mattina.

I militari hanno agito accompagnati dalla Protezione Civile, dagli Alpini, dai Carabinieri, dal presidente Gianbattsta Garza e dal sindaco Giovanni Battista Sarnico.

La pianificazione delle operazioni e gli stessi lavori sono stati infatti coordinati con tutto il personale della casa di riposo.

Dibattito

La scelta di sanificare gli ambienti delle Rsa ha suscitato diverse reazioni.

Non sono mancati, infatti, dubbi e polemiche da parte dei cittadini in merito al coinvolgimento del contingente russo.

Al di là dello scetticismo, però, tanti i “grazie”, soprattutto di chi in queste settimane ha perso i propri cari che erano ospiti in una casa di riposo.

