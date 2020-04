Castrezzato, l’esercito italiano e quello russo alla Rsa per la sanificazione

L’esercito italiano e quello russo questa mattina erano operativi alla Rsa Maggi di Castrezzato per le operazioni di sanificazione anti Covid-19.

L’esercito sanifica la Rsa

Sono iniziate questa mattina alla Rsa Maggi di Castrezzato, alla presenza anche dei carabinieri, le operazioni di sanificazione per scongiurare il contagio da Coronavirus: a imbracciare le strumentazioni apposite gli operatori dell’esercito italiano (che coordina) e di quello russo che nei giorni scorsi hanno lavorato anche in diverse case di riposo della bassa. Un’ulteriore misura di sicurezza pensata per gli ospiti e il personale della struttura che segue quella già effettuata nelle scorse settimane con la macchina ad Ozono acquistata dalla Fondazione. Come nelle altre realtà del territorio non sono mancati i decessi, ma grazie al lavoro del Consiglio guidato da Ezio Casaletti la situazione è stata ben gestita.

Presenti per accogliere i militari anche il sindaco Giovanni Aldi e i consiglieri Roberto Menegoi e Milena Moreni.

Le operazioni di sanificazione proseguiranno anche in altre case di riposo del territorio, tra cui quella di Chiari e di Urago d’Oglio.

