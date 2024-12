Rsa addio: «svenduti» i 42 accreditamenti alla spa Sereni Orizzonti, contraria l’Amministrazione

L'’intervento del sindaco di Seniga Elena Ferrari in coda all’Ordine del giorno nel Consiglio comunale di giovedì 19 dicembre è stato come un fulmine a ciel sereno.

Al centro la gestione della Casa di riposo

Un servizio storico, che ha affrontato e sta affrontando molte difficoltà, come del resto tutte le strutture di questo genere. Il presidente Gianni Filiberti assicura che il suo lavoro e quello del Consiglio d’Amministrazione hanno come fine ultimo il benessere della struttura e quindi dei suoi ospiti, ma Amministrazione e primo cittadino sono di altro avviso come scritto nel documento da loro redatto, letto in Consiglio comunale e quindi consegnato all’ufficialità degli atti.

Il documento letto in Consiglio comunale

"Al momento del nostro insediamento – si legge nel documento - erano appena stati nominati dall’allora Sindaco Boldori, 3 dei 5 consiglieri previsti dallo statuto della Rsa, tra i quali già era stato eletto Presidente il signor Filiberti Giovanni. Questa amministrazione ha provveduto a completare le cariche".

Nei cinque anni di amministrazione Ferrari molti sono stati gli incontri tra Amministrazione e Filiberti, specialmente nei momenti più bui, come durante la scorsa primavera quando Filiberti ha chiesto d’incontrare l’Amministrazione per sottoporre un progetto per risollevare la difficile situazione finanziaria chiedendo per questo la conferma della sua carica e del resto del Cda. Lo stesso avviene ad aprile 2024 quando il Presidente Filiberti ha chiesto un ennesimo incontro ed ha presentato, assieme al dottor Massa di Gottolengo, un progetto volto a risolvere la situazione finanziaria difficile in cui versava la Fondazione. Contestualmente ha espressamente chiesto la continuità della carica sua e del resto del cda proprio in funzione del proseguimento del progetto.

"Personalmente, in quella sede, ho esposto la linea che era stata prevista in materia di nomine, ma il Presidente Filiberti ha espresso il timore che, nell’eventualità di un cambio di amministrazione con un conseguente ipotetico rinnovo del cda della Fondazione, non si aveva la certezza di poter perfezionare il progetto che si stava delineando - ha sottolineato Ferrari - In seguito all’incontro di cui sopra, verbalmente, il presidente ha sollecitato più volte il rinnovo delle cariche. A tal fine, con nota Prot. 2936/2024 del 20/5 il Dr.Calini, revisore dei conti, auspicava “una continuità amministrativa che permetta la spedita prosecuzione delle iniziative in corso relativamente all’operazione straordinaria avviata”. Pertanto, in data 23 Maggio 2024, con decreti dal nr 2 al nr 6, ho provveduto a rinominare tutti i componenti del cda della Fondazione Nobile Annibale Maggi Via, specificando che tali cariche erano confermate in funzione della “continuità dell’operazione straordinaria in atto”. Con delibera nr. 19 del 6 Agosto 2024 - Valutazione proposte di collaborazioni fra la Fondazione e Comune di Pavone del Mella e Sereni Orizzonti o con la Fondazione Cami Alberini di Gottolengo, il cda della rsa deliberava di dare continuità alla proposta della Fondazione Cami Albertini, visti anche il parere dell’avvocato Orizio e del revisore Calini, riportati in delibera".

Tra progetti nuovi e accantonati