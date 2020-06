Rovato ha salutato il prevosto don Cesare Polvara VIDEO

Dopo il lockdown per l’epidemia, è stato il primo, e forse l’unico dell’estate, grande evento per la comunità rovatese. Domenica 28 giugno alle 18.30 in piazza Cavour si è svolta la Messa per salutare monsignor Cesare Polvara, che dopo solo due anni lascia l’incarico di prevosto.

Rovato ha salutato il prevosto

La celebrazione si è svolta ovviamente nel rispetto delle direttive sul distanziamento sociale. Mascherine a coprire il volto, l’emozione scolpita negli occhi dei tanti fedeli che, con la loro presenza, hanno voluto far sentire il loro affetto al prevosto. Con sentimenti diversi rispetto a due anni fa, quando Rovato aveva dato la sua accoglienza a Polvara, la comunità ha salutato il sacerdote. Presenti gli esponenti dell’Amministrazione comunale e in particolare la Giunta al completo e alcuni consiglieri, e numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio, che hanno omaggiato il sacerdote con dei doni. La Messa è stata concelebrata dal vicario zonale don Giuliano Massardi. E non sono mancate le note della banda Pezzana, che per la prima volta dopo mesi si è potuta esibire pubblicamente.

L’approfondimento

