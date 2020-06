Il prevosto lascia la comunità di Rovato

Sono passati quasi due anni da quel caldissimo giorno di luglio 2018 in cui don Cesare Polvara fece il suo ingresso a Rovato come prevosto. Ma il suo secondo anniversario in questa comunità non lo festeggerà: monsignore ha infatti annunciato che tra pochi giorni, precisamente il 28 giugno, lascerà la parrocchia rovatese.

Il prevosto lascia Rovato

In un messaggio inviato ai suoi parrocchiani, don Cesare Polvara ha cercato di spiegare, con la semplicità e la sensibilità che lo contraddistinguono, le motivazioni della sua decisione, presa dopo essersi consultato col vescovo Pierantonio Tremolada. “Sono io che mi sento dentro appesantito dalle tante responsabilità. È arrivato il momento di un cambio , per me e per la città di Rovato, una potatura dolorosa al momento, ma che sono sicuro porterà più frutti”, ha sottolineato il sacerdote. Monsignore ha confidato che la morte di don Ettore e, più recentemente, la scomparsa di don Valentino l’hanno segnato profondamente.

Tornerà a Gavardo

Monsignor Cesare Polvara tornerà a Gavardo, suo paese natale, e aiuterà le parrocchie della zona. Inoltre riprenderà il suo servizio di vicinanza ai preti anziani e ammalati, al servizio della pastorale della salute. Classe 1951, ordinato sacerdote nel 1976, don Cesare è stato vicario a Fiumicello, in città (1976-1982), missionario «Fidei Donum» in Uruguay (1982-1991), parroco a Bargnano e Frontignano (1992-1995), parroco a San Paolo (1995-2003), parroco a Scarpizzolo (2002-2003), parroco di Sant’Angela Merici, in città (2003-2009) e Pro Vicario Generale (2009-2018) prima di arrivare a Rovato nel luglio 2018.