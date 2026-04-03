I vigili del fuoco sono intervenuti in via Lombardia, a Rovato, per un presunto incendio in una palazzina situata proprio di fronte alla stazione ferroviaria.

Rovato, fumo da un balcone fa scattare i soccorsi: nessun incendio

Sul posto sono intervenuti tre mezzi, tra cui un’autoscala. Presenti anche i carabinieri e un’ambulanza, allertata a scopo precauzionale. Dai primi accertamenti, i pompieri hanno effettuato controlli accurati anche alla canna fumaria dell’edificio, senza però riscontrare alcuna anomalia o segni di incendio.

Secondo le ipotesi emerse, l’allarme potrebbe essere stato causato da del fumo notato da alcuni residenti o passanti, probabilmente riconducibile a una griglia accesa su un balcone. Sul posto era presente anche l’assessore Pieritalo Bosio.

Più grave è invece è il bilancio dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Cossirano di Trenzano, dove un condominio di 9 appartamenti è stato evacuato dopo che il fuoco ha divorato il tetto.