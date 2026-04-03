L'intervento

Rovato, fumo da un balcone fa scattare i soccorsi: nessun incendio

I vigili del fuoco sono intervenuti per un sopralluogo, senza riscontrare criticità

Rovato, fumo da un balcone fa scattare i soccorsi: nessun incendio

Rovato · 03/04/2026 alle 18:59

Secondo le ipotesi emerse, l’allarme potrebbe essere stato causato da del fumo notato da alcuni residenti o passanti, probabilmente riconducibile a una griglia accesa su un balcone. Sul posto era presente anche l’assessore Pieritalo Bosio.

Più grave è invece è il bilancio dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Cossirano di Trenzano, dove un condominio di 9 appartamenti è stato evacuato dopo che il fuoco ha divorato il tetto.

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