Incendio in un condominio a Trenzano: 8 appartamenti sono inagibili

Incendio in un condominio a Cossirano di Trenzano: evacuato.

Cossirano: incendio in un condominio

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (venerdì 3 aprile 2026) a Cossirano, frazione di Trenzano. Le fiamme hanno interessato un appartamento al secondo piano in affitto ad un cittadino marocchino classe 2006 (il proprietario dell’immobile vive all’estero): dalle ricostruzioni pare che il giovane avesse acceso il forno a legna per scaldare una pizza per poi dimenticarsi di spegnerlo causando l’incendio della canna fumaria.

Le fiamme hanno interessato il tetto in legno: sono risultati quindi inagibili gli otto appartamenti e il centro estetico della palazzina. Sono in corso gli accertamenti per capire l’effettiva entità del danno.

Non si registrano feriti

Ad intervenire prontamente sul posto sei squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Chiari, Palazzolo sull’Oglio e Orzinuovi. Presenti anche i carabinieri di Chiari. La buona notizia è che non si registrano feriti.

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