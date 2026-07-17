Rovato, fermato con auto e targhe rubate: arrestato un 33enne di Cologne

Lo hanno fermato a Rovato mentre era alla guida di un’auto rubata, camuffata con targhe false sottratte poco prima da un parcheggio. Al volante c’era un 33enne di nazionalità albanese, residente a Cologne e già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di riciclaggio.

Rovato, fermato con auto e targhe rubate

I militari, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, nella mattinata di lunedì 13 luglio hanno intercettato in via Verdi, a Rovato, una Volkswagen Golf grigia risultata rubata. Il veicolo era stato inserito nelle banche dati delle forze dell’ordine dopo la denuncia presentata dal proprietario ai carabinieri della stazione di Rovato in seguito al furto, avvenuto l’11 luglio. La pattuglia ha quindi bloccato il mezzo, impedendo al conducente di darsi alla fuga. Dai successivi accertamenti è emerso il tentativo del 33enne di eludere i controlli: sulla Golf aveva infatti applicato le targhe appartenenti a una Fiat Panda, rubate poco prima nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Conad di Rovato.

L’arresto

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, era stato denunciato pochi giorni fa come presunto autore del furto messo a segno alla Casa della Solidarietà di Coccaglio, da dove, insieme a un complice, avrebbe sottratto attrezzi da lavoro e per la manutenzione del verde, successivamente recuperati e restituiti ai volontari. Gli investigatori stanno inoltre verificando un suo eventuale coinvolgimento in altri episodi analoghi avvenuti nelle scorse settimane a Palazzolo sull’Oglio.

L’arresto è stato convalidato martedì 14 luglio con rito direttissimo. Il giudice ha disposto nei confronti del 33enne l’obbligo di firma. All’uomo è stata anche comminata una sanzione amministrativa: si era messo al volante nonostante la patente gli fosse stata revocata un anno fa.