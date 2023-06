Rotary Verola impegnato nell'etica delle telecomunicazioni

Una serata che ha riunito i soci del Rotary club Brescia Verola per parlare di etica, telecomunicazioni e futuro.

L'etica nelle telecomunicazioni

Le scuderie San Giorgio a Verolanuova hanno ospitato un interessante convegno proposto dal Rotary club Brescia Verola guidato dal presidente Giuseppe Botta. Al centro della serata l'etica nelle telecomunicazioni, tema interessante e molto attuale in quanto molti dei paesi della Bassa stanno implementando la loro rete di servizi internet anche nelle così dette "zone bianche" perché ormai è chiaro che essere connessi serve in ogni ambito della nostra vita, dal lavoro, allo studio, allo svago. Per districarsi in questo impegnativo argomento sono intervenuti Giorgio Bontempi, consigliere Regione Lombardia, Filippo Ferrari, assessore Provincia di Brescia, Giovanni Zorzoni, direttore generale Mynet, Umberto Scotuzzi, giornalista, moderati da Davide Botta, ingegnere informatico Executive Mba. per concludere la serata non è mancata una riflessione da parte dell'onorevole Cristina Almici. "Ringrazio tutti per essere intervenuti a questo convegno - ha esordito il segretario Nedo Brunelli - E' importante discutere di temi sempre più attuali che riguardano ogni aspetto della nostra vita". Alla serata erano presenti numerosi sindaci della Bassa interessati all'argomento e allo sviluppo di questa tematica.