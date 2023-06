Rosso di sera, avisino si spera

Grande successo per la quinta edizione per la Cena in rosso ideata dalla sezione Avis di Pavone Mella e Cigole.

Cena in rosso

Il rosso delle magliette si staglia sul verde smeraldo del parco Don Tone, location eletta per la serata, del resto l'intenzione è quella di cambiare ogni anno, dove circa 150 avisini si sono dati appuntamento per la ormai famosissima Cena in rosso. L'obiettivo è quello di celebrare la Giornata internazionale del donatore di sangue, che cade oggi 14 giugno, con un evento conviviale dedicato a chi si mette in gioco gratuitamente per gli altri. Le regole sono semplici: ogni gruppo deve presentarsi rigorosamente vestito di rosso, e allestire il proprio tavolo con decorazioni rosse, tutto un grande omaggio ai donatori di sangue. "Ringrazio tutti i presenti alla serata - ha esordito il presidente di sezione Francesco Piovani - Questa è una serata importante che ha sempre un grande seguito, ringraziamo il bar Tripla B per averci ospitato e aver contribuito alla serata".

E...state in forma con Avis

L'impegno dell'associazione non si ferma qui, da domani 15 giugno fino al 6 luglio, ogni giovedì alle 21 nel parco Don Tone si terrà una lezione gratuita dedicata al benessere, tutto organizzato da Avis che si impegna sempre a promuovere uno stile stile di vita sano. Domani ci sarà una lezione di yoga con Adam Saini, il 22 Krav maga con scuola Ai Shin Do, il 29 ginnastica posturale con Francesca Lucini, infine il 6 luglio zen-stretching con Laura Bertuzzi.