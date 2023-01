Rompono il vetro per entrare nella villetta, uno di loro è stato fermato

Rompono il vetro della villetta, uno di loro è stato fermato dai Carabinieri.

Rompono il vetro della villetta, non riescono a realizzare il colpo

Nella serata di ieri (giovedì 12 gennaio 2023) un giovane residente a Pinerolo (TO) con stanziale dimora in un campo nomadi di Torino, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella , in quanto autore di un tentato furto aggravato in abitazione.

Nei guai un diciottenne

Il diciottenne, incensurato, è stato fermato prima che potesse mettere a segno il colpo.In particolare la pattuglia, durante un servizio nell’area urbana di Flero, ha notato tre uomini muoversi con fare sospetto. I soggetti, dopo aver infranto il vetro della portafinestra di una villetta, accortisi dell’arrivo dei militari dell’Arma, hanno tentato la fuga tra le vie del centro cittadino. I Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei malfattori poco distante dall’abitazione colpita; lo stesso era in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, una piccola torcia elettrica, una bomboletta spray urticante al peperoncino e una ricetrasmittente.

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato

L’arrestato è stato condotto in caserma e accompagnato oggi (venerdì 13 gennaio 2023) al Tribunale di Brescia per il giudizio direttissimo. Il GIP ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in Stazione di Torino Borgata Lingotto. È stata inoltre disposta la sospensione del processo con messa alla prova. L’arrestato dovrà presentarsi all’udienza il 12 aprile 2023 e rispondere di tentato furto aggravato.

Il fatto è emerso nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione, con l’obiettivo principale di individuare soggetti resisi responsabili di reati nel territorio della provincia di Brescia.