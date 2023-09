Rodengo Saiano: volontari in campo per rendere più bello il paese.

Numerose le realtà che sono scese in campo a Rodengo Saiano per rendere più bello il paese. La Compes spa di Rodengo Saiano ha donato al Comune svariati attrezzi per la cura del verde.

Le attività

Tra questi un soffiatore e aspiratore a batteria, un tagliabordi ma anche un tronca rami e kit medici per garantire la sicurezza degli operatori. Da parte dell'azienda, inoltre, la volontà di partecipare attivamente alle attività del paese contribuendo così alla crescita della cittadinanza attiva e del tessuto sociale del paese. In questo senso la nascita del registro dei volontari è il primo passo di una nuova politica: si parte con la sistemazione del verde. In questo senso sono numerosi i volontari che hanno iniziato ad occuparsi del verde insieme alla Giunta che vede alla guida la sindaca Rosa Vitale.

Tra le altre attività il censimento degli alberi di Rodengo Saiano così da avere una mappatura completa e programmare gli interventi da effettuare.