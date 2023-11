Rodengo Saiano: maggiore sicurezza stradale su via Moie grazie a dissuasori di velocità e "Zona 30".

Maggiore sicurezza stradale in via Moie a Rodengo Saiano

Maggiore sicurezza per coloro che transitano non solo con i mezzi ma anche a piedi in via Moie grazie all'installazione di dissuasori di velocità e all'istituzione della cosiddetta "Zona 30".

É stato completato nei giorni scorsi l'intervento di aumento della sicurezza stradale in via Moie. Oltre all’attraversamento pedonale rialzato realizzato nel primo tratto della via, sono stati installati due dissuasori di velocità nella zona residenziale ed è stata istituita la “zona 30”, abbassando il limite di velocità.

"La particolare conformazione del nucleo residenziale e la tipologia della strada, ci hanno permesso di effettuare questo tipo di intervento - hanno fatto sapere dall'Amministrazione - Sono già in corso le valutazioni per futuri interventi, ricordando alla popolazione che solo poche vie comunali hanno le caratteristiche necessarie (previste dalla normativa) per l’installazione di dissuasori".

"Zona 30": di cosa si tratta

La zona 30 è un ambito urbano circoscritto che garantisce maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada. In genere è delimitata dagli assi della viabilità principale e al suo interno vige il limite di velocità di 30 km/h. La zona 30 non limita il traffico veicolare ma lo modera. Una Zona 30 è un'area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano.

I dissuasori di velocità

Chiamati anche dossi rallentatori, i dissuasori di velocità sono degli elementi di arredo urbano progettati per rallentare l'andamento dei veicoli, provocando degli scossoni a tutte quelle vetture che li scavalcano a una velocità superiore a quella consentita dal limite stradale.