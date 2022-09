Ritrovato un cadavere carbonizzato nel parcheggio del campo sportivo

Terribile scoperta questa mattina (lunedì 26 settembre 2022) a Chiari.

Zona abitata

Ad essere ritrovato nel parcheggio del campo sportivo è stato un cadavere carbonizzato. Accanto ad esso un'auto. Sono ancora molte le cose da chiarire, prima fra tutte il fatto che la zona del rinvenimento non è isolata ma, al contrario, risulta essere circondata da abitazioni. La zona al momento è stata transennata. In un primo momento l'ipotesi più accreditata è stata quella dell'omicidio, non era stata esclusa neppure la pista per la quale il corpo sarebbe stato trasportato lì in un secondo momento. Le indagini hanno però confermato essersi trattato di un gesto estremo.

Ritrovato cadavere carbonizzato, le indagini

Presenti sul posto il Nucleo del Radiomobile, i Carabinieri, la Scientifica e la Polizia Locale.

Seguono aggiornamenti