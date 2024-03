Ristrutturazione della biblioteca: si cercano fondi per l'intervento.

Biblioteca in fase di restyling

Una ventata di novità per la biblioteca di Muscoline, un intervento di restyling finanziato in parte da un contributo arrivato dal Fondo di coesione e per il resto dall'Amministrazione comunale. Il restyling ha reso ancor più accogliente e frequentata la struttura. Sono però ancora molti i problemi presenti.

Il bando

Tra questi la presenza dell'umidità con le inevitabili conseguenze che tutto questo comporta come il degrado delle pareti. Inoltre, a seguito di uno studio commissionato dall'Amministrazione comunale è emersa la necessità di una ristrutturazione completa della struttura comprensiva di interventi di consolidamento statico ed efficientamento energetico. Il tutto ha portato alla decisione di partecipare ad un bando pubblico. L'aggiudicazione potrebbe permette il rifacimento completo dell'immobile.

In evidenza un'immagine d'archivio.