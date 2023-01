Rissa tra baby gang, calci e pugni davanti a famiglie e bambini.

Rissa tra baby gang

Uno spettacolo al quale di certo i presenti avrebbero volentieri fatto a mano, quello che si è verificato nella serata di sabato 28 gennaio 2023 a Romano di Lombardia: tre bande di giovani, alcuni dei quali provenienti dalla provincia di Brescia, hanno dato in escandescenza alla Fiera di San Biagio in piazza Fiume.

All'arrivo dei carabinieri sono fuggiti

Come riportato da PrimaTreviglio nel centro storico si respirava un'aria di festa, bruscamente interrotta dalla rissa nata tra tre bande rivali per un totale di una quarantina di giovani coinvolti. Questi ultimi hanno cominciato ad insultarsi fino ad arrivare alle mani: calci e pugni sino all'arrivo di due pattuglie di carabinieri quando i giovani se la sono data a gambe facendo perdere ogni traccia di sé.

Un "torneo" organizzato in anticipo

L'aspetto ancor più bizzarro è che la rissa sembra essere stata programmata: in città sono infatti arrivate due distinte bande rivali una da Palazzolo sull'Oglio e l'altra da Rovato. Entrambe si sono date appuntamento via social il tutto per sfidarsi in una sorta di torneo nel quale i gruppi si sarebbero dovuti affrontare in più turni. Come se fosse un gioco a punti: in palio c'era la "supremazia sul campo" alla Fiera. Nell'assurda programmazione delle botte organizzate, il primo turno sarebbe stato quello “combattuto” tra le gang di Palazzolo e di Rovato. I vincitori avrebbero dovuto affrontare la “squadra” di casa: adolescenti romanesi. Il programma dei match è stato però, fortunatamente, mandato a monte dall'arrivo dei Carabinieri e della Polizia locale.