Rimorchio in fiamme sulla A4 tra Rovato e Palazzolo

L’allarme è scattato all’ora di pranzo di lunedì 1 marzo sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, per un incendio che ha letteralmente divorato il rimorchio di un Tir.

Rimorchio in fiamme

In base ai primi rilievi, all’origine dell’incendio ci sarebbe un guasto ai freni del rimorchio. Il Tir, che viaggiava da Milano verso Brescia, trasportava una grossa bobina in ferro. A poca distanza dall’area di servizio (tra Erbusco e Adro) il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, è riuscito a fermarsi in una piazzola e a sganciare la motrice.

Ripercussioni sul traffico

Il camionista è rimasto illeso e anche la motrice è salva, mentre il rimorchio è stato danneggiato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo e gli agenti della Polizia stradale. La presenza dei mezzi di soccorso prima e le complesse operazioni di recupero poi hanno avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, seppur non sia stato necessario chiudere il tratto tra Rovato e Palazzolo. Nella stessa mattinata un camion ha preso fuoco a Covelo.