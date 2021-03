Camion in fiamme sulla litoranea a Iseo, bloccata la viabilità

Camion prende fuoco in mezzo alla strada: è successo alla rotonda tra Iseo e Covolo, i Vigili del Fuoco sono all’opera per spegnere l’incendio.

Camion prende fuoco in mezzo alla strada

Una nube densa di fumo nero, visibile a centinaia di metri di distanza, poco fa ha allarmato i cittadini iseani. Alla rotonda tra Iseo e Covelo, in via Roma, un camion è stato divorato dalle fiamme in mezzo alla provinciale: i passanti hanno subito avvisato i Carabinieri e la Polizia Locale, giunti sul posto per gestire la viabilità e seguiti, poco dopo, dalla Polizia Stradale che si sta occupando dei rilievi del caso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre mezzi, un pick up e due autopompe, e in questo momento stanno cercando di spegnere le fiamme scaturite a causa (questa è la prima ipotesi degli inquirenti) di un problema ai freni del mezzo pesante, che si è fermato in contromano sulla rotataria. L’autista è riuscito a scendere dal mezzo prima di rimanere ferito.

La viabilità

Per mettere in sicurezza la strada e permettere le operazioni di spegnimento, le Forze dell’ordine hanno chiuso via Roma in direzione Covelo e, dall’altra parte, la strada che da Pilzone porta alla rotonda e al centro di Iseo. Chiusa anche la strada in località Bersaglio, che dalla galleria e dallo svincolo della Sp510 porta verso il paese.