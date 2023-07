Rifugio cani e oasi ecologica distrutti dal temporale: in tre giorni raccolti oltre 17mila euro

Rifugio cani e oasi ecologica distrutti dal temporale a Rezzato: una vera e propria ondata di generosità e solidarietà quella che ha investito la realtà bresciana con oltre 17mila euro raccolti in soli tre giorni.

La raccolta fondi è stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe per il rifugio di Rezzato, nel bresciano, gravemente danneggiato dal maltempo lo scorso 21 luglio.

L'associazione aveva lanciato un accorato appello:

“Una tromba d’aria, grandine e pioggia - scrivono le organizzatrici dell’associazione Le Muse - hanno quasi completamente raso al suolo il nostro rifugio; lasciando i nostri cani senza una casa e un tetto sicuro sotto cui ripararsi. Nonostante questo stanno bene, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto - proseguono - per ricostruire. I danni sono veramente ingenti e stiamo ancora finendo di stimarli. Al momento superano già i 12mila euro. Dopo aver messo in sicurezza tutti i cani al rifugio davanti ai nostri occhi si è presentato l'orrore: tutte le piante - si legge negli aggiornamenti - sono a terra e con esse uccellini che hanno perso la vita. Se un canile possiamo ricostruirlo - aggiungono - un bene ambientale come un boschetto con piante di 70/80 anni quello no; in pochissimi minuti di tempesta si è cancellato un boschetto di seimila metri quadrati che stavamo tutelando con grande amore e totale dedizione. Erano state censite centinaia di specie arboree e legnose, ma soprattutto - raccontano - era la casa protetta di capinere, usignoli, picchi verdi, picchi rossi e tanti tanti altri uccellini, un luogo protetto dove nessun cacciatore o bracconiere poteva far loro del male. Appena saremo in possesso di un preventivo - concludono - saremo in grado di capire quale sarà l'ammontare esatto dei costi”.