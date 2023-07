Il maltempo distrugge il rifugio per cani e l'oasi ecologica: parte la raccolta fondi.

Vittima del maltempo il rifugio dell'associazione Le Muse di Rezzato. Sui social corre il disperato appello:

"Dopo aver messo in sicurezza tutti i cani al rifugio siamo corse a verificare le condizioni del parco facente parte del nostro progetto per la Tutela dell' ambiente e davanti ai nostri occhi si è presentato l'orrore, tutte le piante sono a terra.. non esiste più nulla.. e con esse uccellini che hanno perso la vita. Una morsa ha attanagliato il nostro cuore, già perché se un canile possiamo ricostruirlo, un bene ambientale come un boschetto con piante di 70 - 80 anni quello no, una vera e propria ecatombe di alberi, in pochissimi minuti di tempesta si è cancellato un boschetto di 6000 metri quadrati che stavamo tutelando con grande amore e totale dedizione. Erano state censite centinaia di specie arboree e legnose, ma soprattutto era la casa protetta di capinere, usignoli, picchi verdi, picchi rossi e tanti tanti altri uccellini, un luogo protetto dove nessun cacciatore o bracconiere poteva far loro del male. Una vera e propria oasi naturale all interno di una zona prettamente industriale che risultava pertanto indispensabile per la fauna selvatica del posto. Faremo tutto ciò che è possibile per capire se c è anche una sola pianta che può essere reinterrata, salvata. Per riprendersi il boschetto avrà bisogno di almeno trent'anni. Nelle prossime ore a seguito di sopralluoghi tecnici vi daremo i dettagli su come è possibile eventualmente aiutarci a salvare il salvabile. É un danno terribile, immensamente più grande di quello subito al canile. Stateci accanto, Le Muse".