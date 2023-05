«Il caregiver famigliare». E’ questo il titolo dell’incontro, organizzato in collaborazione da Cooperativa La Nuvola e Teamlife nella sede della Bertinotti-Formenti e che ha visto come ospite d’eccezione l’assessore regionale Simona Tironi, già vicepresidente della Commissione Sanità, promotrice e firmataria della legge regionale 23 del 20 novembre 2022 a favore di chi accudisce a tempo pieno un familiare. All’incontro, promosso dalla Fondazione stessa (rappresentata dal presidente Gianpietro Capoferri che è intervenuto per un saluto) insieme alle associazioni Mafalda, Luna Aps, La giostra a colori e Gli equilibristi, ha partecipato e portato il suo saluto anche il commissario straordinario dell’Asst Franciacorta, Luigi Cajazzo, accompagnato da alcuni rappresentanti della direzione strategica.

Riflettori puntati su caregiver famigliare e disabilità

Dopo l’introduzione, a cura di Rosangela Donzelli, presidente de La Nuvola, e di Deborah Alberti di Teamlife, l’assessore Tironi ha dialogato con Costanza Lanzanova (psicologa e vice presidente della Cooperativa).

I nove punti della legge sono stati spiegati in modo più semplice, partendo dal presupposto che la Regione (non senza assumersi responsabilità e controllo, ma con l’aiuto di realtà specifiche) intende promuovere e riconoscere la solidarietà familiare e l’attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità grave. Inoltre, ne riconosce il valore sociale ed economico («perché non ci sono abbastanza professionisti e risorse per farlo»), ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa e, al contempo, valorizza l’apporto dei singoli cittadini e del terzo settore.

In sala anche numerosi amministratori: il consigliere regionale, già sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi, la presidente di Ambito Fabiana Valli (appena eletta sindaco di Castelcovati) i primi cittadini di Rovato e di Rudiano, Tiziano Belotti e Alfredo Bonetti, gli assessori ai Servizi sociali Vittoria Foglia (Chiari) e Elena Belleri (Rovato) e molti altri. In conclusione dell’evento, prima di rispondere alle domande del pubblico, Lanzanova ha anche illustrato brevemente il progetto dedicato all’ascolto delle esigenze delle famiglie che sta portando avanti la cooperativa La Nuvola e che, certamente, verrà approfondito nei prossimi mesi.