Rientrata la salma dell'allenatore Mario Facchetti, lunedì i funerali

É rientrata oggi (venerdì 29 luglio 2022) la salma di Mario Facchetti.

L'ultimo saluto

La salma dell'allenatore della pallavolo di Chiari tragicamente scomparso in un incidente stradale ha fatto rientro a Chiari. I funerali sono in programma lunedì 1 agosto 2022, la slam riposa nella casa del commiato Mombelli a Chiari. A piangerlo la moglie Nicoletta, i figli Debora e Damiano, la mamma Maria, la sorella Silvana, il fratello Giorgio con Eli i nipoti Filippo e Agostino. L'ultimo saluto si terrà alle 10 di lunedì nel duomo dei Santi Faustino e Giovita partendo dalla casa del commiato Mombelli in via Rudiano 29/A. Le visite sono consentite dalle 8.30 alle 20.