Rezzato: nel 2024 sono stati 214 i conducenti sanzionati per aver circolato senza assicurazione.

Un risultato che è stato reso possibile dal quotidiano lavoro di controllo e monitoraggio del territorio messo in campo da parte degli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato. Tra le tante attività quella di sanzione dei veicoli privi dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Grazie anche ad un aumento delle pattuglie sul territorio nel 2024, reso possibile grazie ad un accordo con l'Amministrazione comunale, sono stati sanzionati 214 conducenti. Questi ultimi sono stati trovati alla guida di veicoli non assicurati.

"In alcuni casi, come già rilevato in passato, comunque residuali - hanno fatto sapere dalla Polizia Locale - la mancanza dell’assicurazione obbligatoria del veicolo è stata determinata da truffe perpetrate on-line nei confronti di “inconsapevoli” acquirenti delle polizze che avevano scoperto sulla rete offerte apparentemente molto convenienti. Attraverso i motori di ricerca è infatti possibile verificare sul web, digitando il numero di targa, l’effettiva copertura assicurativa di un veicolo, la compagnia assicuratrice e la scadenza della polizza in corso di validità. Ma la maggior parte delle volte la mancanza è riconducibile a superficialità o, peggio, al dolo dei proprietari/conducenti".